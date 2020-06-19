Полиция открыла уголовные производства в отношении работников Херсонского областного кардиодиспансера. Собственно, они укрывали подозреваемого в организации убийства Гандзюк Владислава Мангера и выдавали ему фейковые медицинские справки.

Подробнее о производстве в отношении врачей

Об этом сообщили активисты движения "Кто заказал Катя Гандзюк?". Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице одноименного сообщества.

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По их словам, врачам грозит ответственность по двум статьям:

влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего;

составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов.

Также активисты убеждают, что главный врач кардиодиспансера Мазуряк не один раз прятал Мангера от суда. Ранее он приютил вероятного организатора убийства Гандзюк во время другого судебного разбирательства.

"Но на этот раз Мазуряку хотя бы не удалось выпросить для себя таким образом премий, почетных званий, медалей или хотя бы грамоту. А еще печальнее – Мазуряк подставил свой коллектив. И им теперь вместе с ним за это отвечать", – подчеркивают друзья и знакомые Екатерины Гандзюк.

Они добавляют, что теперь врачей ожидает высокая цена за предоставление "услуги" Мангеру, а именно

потеря должностей,

высокие штрафы,

предположительно, лишение свободы.

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Дело об убийстве Екатерины Гандзюк: что известно

На общественную активистку и работницу исполкома Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк неизвестные напали 31 июля 2018 года. Тогда ее облили серной кислотой, в результате чего 40% ее тела получило ожоги . 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.

. 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице. Нападение совершили пять человек – Сергей Торбин, Вячеслав Вишневский, Никита Грабчук, Владимир Васянович и Виктор Горбунов . В июне 2019 года они были признаны виновными в умышленном нанесении тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть. Они получили от 3 до 6,5 лет.

. В июне 2019 года они были признаны виновными в умышленном нанесении тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть. Они получили от 3 до 6,5 лет. Расследование нападения продолжилось, ведь заказчиков и организаторов не нашли. В конце концов один из фигурантов дела Алексей Левин сбежал заграницу. Его задержали в Болгарии 24 января 2020 года.

сбежал заграницу. Его задержали в Болгарии 24 января 2020 года. В итоге досудебное расследование возобновили. Однако Левин отказывается свидетельствовать в суде по этому делу. 25 мая суд решил оставить подозреваемого Алексея Левина под стражей до июля.

до июля. СБУ и Генпрокуратура Ирина Венедиктова сообщили, что завершили досудебное расследование по делу об убийстве Екатерины Гандзюк 27 апреля 2020 года.

27 апреля 2020 года. Выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру.

По версии следствия, конечным заказчиком преступления является Владислав Мангер. А организатором убийства был представитель банды Алексей Левин. То есть, Мангер по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк.

организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк. Также бывшему нардепу и экс-главе Херсонской ОГА Андрею Гордееву и бывшему заместителю председателя Херсонской ОГА Евгению Рищуку. Они якобы тоже могли быть причастными к этому делу, подозрения не объявляли.

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