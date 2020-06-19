Поліція відкрила кримінальні провадження щодо працівників Херсонського обласного кардіодиспансеру. Власне вони переховували підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Владислава Мангера та видавали йому фейкові медичні довідки.

Детальніше про провадження щодо лікарів

Про це повідомили активісти руху "Хто замовив Катю Гандзюк?" Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці однойменної спільноти.

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За їхніми словами, лікарям загрожує відповідальність за двома статтями:

вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила;

складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Також активісти переконують, що головний лікар кардіодиспансеру Мазуряк не один раз переховував Мангера від суду. Раніше він прихистив імовірного організатора вбивства Гандзюк під час іншого судового розгляду.

"Але цього разу Мазуряку хоча б не вдалось випросити для себе таким чином премій, почесних звань, медалей чи хоча б грамоту. А ще сумніше – Мазуряк підставив свій колектив. І їм тепер разом з ним за це відповідати", – підкреслюють друзі та знайомі Катерини Гандзюк.

Вони додають, що тепер на лікарів очікує висока ціна за надання "послуги" Мангеру, а саме

втрата посад,

високі штрафи,

імовірно, позбавлення волі.

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Справа щодо вбивства Катерини Гандзюк: що відомо

На громадську активістку та працівницю виконкому Херсонської міської ради Катерину Гандзюк невідомі напали 31 липня 2018 року. Тоді її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого 40% її тіла зазнало опіків . 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

. 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні. Напад здійснили п'ятеро осіб – Сергій Торбін, В’ячеслав Вишневський, Микита Грабчук, Володимир Васянович та Віктор Горбунов. У червні 2019 року їх було визнано винними в умисному нанесенні важких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Вони отримали від 3 до 6,5 років.

У червні 2019 року їх було визнано винними в умисному нанесенні важких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Вони отримали від 3 до 6,5 років. Розслідування щодо нападу продовжилося, адже замовників та організаторів не знайшли. Зрештою один із фігурантів справи Олексій Левін втік закордон. Його затримали в Болгарії 24 січня 2020 року.

втік закордон. Його затримали в Болгарії 24 січня 2020 року. У підсумку досудове розслідування поновили. Однак Левін відмовляється свідчити у суді по цій справі. 25 травня суд вирішив залишити підозрюваного Олексія Левіна під вартою до липня.

СБУ та Генпрокуратура Ірина Венедіктова повідомили, що завершили досудове розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк 27 квітня 2020 року.

27 квітня 2020 року. Висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.

За версією слідства, кінцевим замовником злочину є Владислав Мангер. А організатором вбивства був представник банди Олексій Левін. Тобто, Мангер за попередньою змовою з Левіним організував завдання тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк.

організував завдання тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк. Також екснардепу та ексголові Херсонської ОДА Андрію Гордєєву та колишньому заступнику голови Херсонської ОДА Євгену Рищуку. Вони нібито теж могли бути причетними до цієї справи, підозри не оголошували.

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