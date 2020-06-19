У Києві суд 18 червня розглянув зміну запобіжного заходу для Владислава Мангера. Голову Херсонської облради, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, взяли під варту до 28 липня.

Про взяття Владислава Мангера під варту повідомляє 24 канал.

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Про зміну запобіжного заходу клопотали прокурори. Вони стверджують, що Владислав Мангер, перебуваючи на волі, продовжує впливати на свідків справи через погрози.

Суд ще швидше хотів переглянути запобіжний захід, але адвокати заявили, буцімто підозрюваний через хворобу не може брати участь у засіданні. Тож видав дозвіл на затримання Мангера з метою доставити його до зали суду.

Служба безпеки України зранку 16 червня так і зробила. Владислава Мангера затримали у Херсоні в лікарні й доставили в Київ на засідання.

До слова, раніше його вже брали під варту з можливістю внесення застави у 2,5 мільйона гривень. Адвокат майже одразу ж вніс цю заставу. Тепер через погрози свідкам прокуратура вирішила, що такий запобіжний захід недостатній.

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