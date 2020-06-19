Вбивство Гандзюк: суд взяв під варту Владислава Мангера
У Києві суд 18 червня розглянув зміну запобіжного заходу для Владислава Мангера. Голову Херсонської облради, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, взяли під варту до 28 липня.
Про взяття Владислава Мангера під варту повідомляє 24 канал.
Варто знати Працівники СБУ з самого ранку прийшли до Мангера, затримали його й привезли в Київ
Про зміну запобіжного заходу клопотали прокурори. Вони стверджують, що Владислав Мангер, перебуваючи на волі, продовжує впливати на свідків справи через погрози.
Суд ще швидше хотів переглянути запобіжний захід, але адвокати заявили, буцімто підозрюваний через хворобу не може брати участь у засіданні. Тож видав дозвіл на затримання Мангера з метою доставити його до зали суду.
Служба безпеки України зранку 16 червня так і зробила. Владислава Мангера затримали у Херсоні в лікарні й доставили в Київ на засідання.
До слова, раніше його вже брали під варту з можливістю внесення застави у 2,5 мільйона гривень. Адвокат майже одразу ж вніс цю заставу. Тепер через погрози свідкам прокуратура вирішила, що такий запобіжний захід недостатній.
Завершення розслідування у справі Гандзюк: що відомо
- 27 квітня СБУ та Генпрокуратура повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк.
- Вони висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.
- Це спровокувало протести активістів, а батько загиблої Катерини Гандзюк розкритикував завершення слідства.
- В Офісі генпрокурора наголосили – прокурор дійшов висновку, що є достатньо підстав для складання обвинувального акту щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника одного з депутатів облради Олексія Левіна (Москаленка).
- Вже 25 травня суд залишив підозрюваного Олексія Левіна під вартою до липня.