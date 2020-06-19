В Киеве суд 18 июня рассмотрел изменение меры пресечения для Владислава Мангера. Председателя Херсонского облсовета, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, взяли под стражу до 28 июля.

О заключении Владислава Мангера под стражу сообщает 24 канал со ссылкой на страницу в фейсбуке сообщества " Кто заказал Катю Гандзюк? "

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Прокурор Андрей Синюк сообщил, что судья изменила Мангер меру пресечения на содержание под стражей до 28 июля без возможности внесения залога,

– говорится в сообщении.

Об изменении меры пресечения ходатайствовали прокуроры. Они утверждают, что Владислав Мангер, находясь на свободе, продолжает влиять на свидетелей дела из-за угроз.

Суд еще раньше хотел пересмотреть меру пресечения, но адвокаты заявили, будто подозреваемый по болезни не может принимать участие в заседании. Поэтому выдал разрешение на задержание Мангера с целью доставить его в зал суда.

Служба безопасности Украины утром 16 июня так и сделала. Владислава Мангера задержали в Херсоне в больнице и доставили в Киев на заседание.

Важно: 72 часа, отведенные на задержание Мангера, истекли бы 19 июня в 7 утра. Поэтому суд вовремя принял решение об изменении меры пресечения.

К слову, ранее его уже брали под стражу с возможностью внесения залога в 2,5 миллиона гривен. Адвокат почти сразу же внес этот залог. Теперь из-за угроз свидетелям прокуратура решила, что такая мера пресечения недостаточна.

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