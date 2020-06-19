Убийство Гандзюк: суд взял под стражу Владислава Мангера
В Киеве суд 18 июня рассмотрел изменение меры пресечения для Владислава Мангера. Председателя Херсонского облсовета, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, взяли под стражу до 28 июля.
О заключении Владислава Мангера под стражу сообщает 24 канал со ссылкой на страницу в фейсбуке сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?"
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Прокурор Андрей Синюк сообщил, что судья изменила Мангер меру пресечения на содержание под стражей до 28 июля без возможности внесения залога,
– говорится в сообщении.
Об изменении меры пресечения ходатайствовали прокуроры. Они утверждают, что Владислав Мангер, находясь на свободе, продолжает влиять на свидетелей дела из-за угроз.
Суд еще раньше хотел пересмотреть меру пресечения, но адвокаты заявили, будто подозреваемый по болезни не может принимать участие в заседании. Поэтому выдал разрешение на задержание Мангера с целью доставить его в зал суда.
Служба безопасности Украины утром 16 июня так и сделала. Владислава Мангера задержали в Херсоне в больнице и доставили в Киев на заседание.
К слову, ранее его уже брали под стражу с возможностью внесения залога в 2,5 миллиона гривен. Адвокат почти сразу же внес этот залог. Теперь из-за угроз свидетелям прокуратура решила, что такая мера пресечения недостаточна.
Завершение расследования по делу Гандзюк: что известно
- 27 апреля СБУ и Генпрокуратура сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.
- Они выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексей Левину и Владиславу Мангеру.
- Это спровоцировало протесты активистов, а отец погибшей Екатерины Гандзюк раскритиковал завершение следствия.
- В Офисе генпрокурора отметили – прокурор пришел к выводу, что есть достаточно оснований для составления обвинительного акта в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника одного из депутатов облсовета Алексея Левина (Москаленко).
- Уже 25 мая суд оставил подозреваемого Алексея Левина под стражей до июля.