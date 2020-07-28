Дело об убийстве Гандзюк: обвинительный акт в отношении Мангера и Левина направили в суд
Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина. Сейчас председатель Херсонского облсовета и экс-помощник депутата облсовета находятся под стражей.
Офис генпрокурора передал обвинительный акт в суд
В обвинительном акте говорится о заказе и организации нападения на активистку. Об этом пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонского областного совета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, что имеет характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк,
– говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Отметим, что Мангер находиться под стражей до 11 сентября 2020 года, а Левин – до 24 августа.
Основное о деле Екатерины Гандзюк
- Следствие считает, что летом 2018 года Алексей Левин получил заказ от председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера на организацию нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
- Гандзюк якобы мешала Мангеру воплощать схемы незаконной вырубки леса и подрывала его авторитет в области.
- Впоследствии Левин привлек к преступлению Сергея Торбина, а тот уже нашел исполнителей.
- Договоренность о нападении оформили в офисе Игоря Павловского, который, мол, знал о готовящемся преступлении.
- Гандзюк облили кислотой 31 июля 2018 года.
- 4 ноября активистка умерла в больнице.
- Приговор по делу уже получили 5 человек, которые признались и пошли на сделку со следствием.