Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина. Сейчас председатель Херсонского облсовета и экс-помощник депутата облсовета находятся под стражей.

Офис генпрокурора передал обвинительный акт в суд

В обвинительном акте говорится о заказе и организации нападения на активистку. Об этом пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонского областного совета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, что имеет характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк,

– говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Отметим, что Мангер находиться под стражей до 11 сентября 2020 года, а Левин – до 24 августа.

Основное о деле Екатерины Гандзюк