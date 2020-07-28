Справа про вбивство Гандзюк: обвинувальний акт щодо Мангера і Левіна направили до суду
Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо Владислава Мангера та Олексія Левіна. Наразі голова Херсонської облради та експомічник депутата облради перебувають під вартою.
Офіс генпрокурора передав обвинувальний акт до суду
В обвинувальному акті мовиться про замовлення та організацію нападу на активістку. Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора.
До теми Свідок у справі Гандзюк пішов на угоду зі слідством й отримав умовний термін
Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Херсонської обласної ради та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк,
– мовиться у повідомленні Офісу генпрокурора.
Зазначимо, що Мангер перебуватиме під вартою до 11 вересня 2020 року, а Левін – до 24 серпня.
Основне про справу Катерини Гандзюк
- Слідство вважає, що влітку 2018 року Олексій Левін отримав замовлення від голови Херсонської облради Владислава Мангера на організацію нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.
- Гандзюк начебто заважала Мангеру втілювати схеми незаконної вирубки лісу та підривала його авторитет в області.
- Згодом Левін залучив до злочину Сергія Торбіна, а той вже знайшов виконавців.
- Домовленість про напад оформили в офісі Ігоря Павловського, який, мовляв, знав про підготовку злочину.
- Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року.
- 4 листопада активістка померла в лікарні.
- Вирок у справі вже отримали 5 людей, які зізналися та пішли на угоду зі слідством.