Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо Владислава Мангера та Олексія Левіна. Наразі голова Херсонської облради та експомічник депутата облради перебувають під вартою.

Офіс генпрокурора передав обвинувальний акт до суду

В обвинувальному акті мовиться про замовлення та організацію нападу на активістку. Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

До теми Свідок у справі Гандзюк пішов на угоду зі слідством й отримав умовний термін

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Херсонської обласної ради та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк,

– мовиться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Зазначимо, що Мангер перебуватиме під вартою до 11 вересня 2020 року, а Левін – до 24 серпня.

Основне про справу Катерини Гандзюк