Свідок у справі Гандзюк пішов на угоду зі слідством й отримав умовний термін
Свідок у справі про вбивство Катерини Гандзюк Павло Пилипенко пішов на угоду зі слідством й отримав умовний термін. Він отримав п'ять років умовно з випробувальним терміном у три роки.
Інформацію про умовний вирок для Павла Пилипенка повідомляє "Громадське" з посиланням на прокурора в справі Андрія Синюка.
До слова Вбивство Гандзюк: Мангера залишили під вартою, а той і далі звинувачує СБУ
Чоловіку повідомили про підозру ще 20 січня 2020 року. Йому інкримінували одразу три статті – створення злочинної організації, масові заворушення, а також умисне пошкодження чи знищення чужого майна.
У Лук'янівського СІЗО Пилипенку буцімто надходили погрози від людей, яких пов'язують з Владиславом Мангером – підозрюваним в організації вбивства Катерини Гандзюк.
Фактично, Павло Пилипенко як підозрюваний проходив в іншій справі – про масові заворушення під Олешківською РДА у 2018 році. У справі про вбивство Гандзюк він проходив у якості свідка.
Хто такий Павло Пилипенко
- Його пов'язують з організованим злочинним угрупованням у Херсоні. За даними журналістів, Пилипенко вже тричі судимий – за грабіж, крадіжку й ухиляння від сплати аліментів.
- Активісти стверджують, що Павло Пилипенко входить до злочинного угруповання "Москалів" – Олексія Левіна, якого підозрюють в організації вбивства Гандзюк, і його батька.
- За даними слідства, Павловський разом з Сергієм Торбіним, який засуджений за вбивство Катерини Гандзюк, організовували масові заворушення за вказівками Ігоря Павлоського. Останній фігурує у справі про вбивство активістки.