Свідок у справі про вбивство Катерини Гандзюк Павло Пилипенко пішов на угоду зі слідством й отримав умовний термін. Він отримав п'ять років умовно з випробувальним терміном у три роки.

Інформацію про умовний вирок для Павла Пилипенка повідомляє "Громадське" з посиланням на прокурора в справі Андрія Синюка.

До слова Вбивство Гандзюк: Мангера залишили під вартою, а той і далі звинувачує СБУ

Чоловіку повідомили про підозру ще 20 січня 2020 року. Йому інкримінували одразу три статті – створення злочинної організації, масові заворушення, а також умисне пошкодження чи знищення чужого майна.

У Лук'янівського СІЗО Пилипенку буцімто надходили погрози від людей, яких пов'язують з Владиславом Мангером – підозрюваним в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Фактично, Павло Пилипенко як підозрюваний проходив в іншій справі – про масові заворушення під Олешківською РДА у 2018 році. У справі про вбивство Гандзюк він проходив у якості свідка.

Хто такий Павло Пилипенко