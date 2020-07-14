Свидетель по делу об убийстве Екатерины Гандзюк Павел Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил условный срок. Он получил пять лет условно с испытательным сроком в три года.

Информацию об условном приговоре для Павла Пилипенко сообщает "Громадське" со ссылкой на прокурора по делу Андрея Синюка.

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Мужчине сообщили о подозрении еще 20 января 2020 года. Ему инкриминировали сразу три статьи – создание преступной организации, массовые беспорядки, а также умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества.

В Лукьяновское СИЗО Пилипенко якобы поступали угрозы от людей, которых связывают с Владиславом Мангером – подозреваемым в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Фактически, Павел Пилипенко как подозреваемый проходил по другому делу – о массовых беспорядках под Олешковской РГА в 2018 году. В деле об убийстве Гандзюк он проходил в качестве свидетеля.

Кто такой Павел Пилипенко