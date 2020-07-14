Убийство Гандзюк: Мангера оставили под стражей, а тот и дальше обвиняет СБУ
Подозреваемого в заказе нападения на Екатерину Гандзюк, из-за которого она умерла, Владислава Мангера суд оставил под стражей. Однако Мангер продолжает обвинять в преступлении СБУ.
Мангер останется под стражей
Апелляционный суд заседал 13 июля, пишет hromadske. Председателя Херсонского областного совета Мангера оставили под стражей, несмотря на протесты адвокатов о якобы необоснованности или сфальсифицированности подозрения.
Напомним Суд взял под стражу Владислава Мангера 18 июня
Защита, в частности, апеллировал к тому, что вина Мангера не доказана ничем, кроме слов о "Николаевиче", якобы сказанных Левиным во время разговора с Торбиным, и показаниях Павловского, о которых впоследствии тот "забыл".
Владислав Мангер просил освободить его из-под стражи. Также он в который раз заявил о причастности к убийству Екатерины Гандзюк СБУ – в частности, генерала Даниила Доценко.
Прокуроры настаивали, что со стороны Мангера есть реальная угроза жизни и здоровью свидетелей.
Коротко о деле Гандзюк
- Следствие считает, что летом 2018 года Алексей Левин получил заказ от председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера на организацию нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
- Гандзюк якобы мешала Мангеру воплощать схемы незаконной вырубки леса и подрывала его авторитет в области.
- Впоследствии Левин привлек к преступлению Сергея Торбин, а тот уже нашел исполнителей. Договоренность о нападении оформили в офисе Игоря Павловского, который, мол, знал о готовящемся преступлении.
- Приговор по делу уже получили 5 человек, которые признались и пошли на сделку со следствием.