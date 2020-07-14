Подозреваемого в заказе нападения на Екатерину Гандзюк, из-за которого она умерла, Владислава Мангера суд оставил под стражей. Однако Мангер продолжает обвинять в преступлении СБУ.

Мангер останется под стражей

Апелляционный суд заседал 13 июля, пишет hromadske . Председателя Херсонского областного совета Мангера оставили под стражей, несмотря на протесты адвокатов о якобы необоснованности или сфальсифицированности подозрения.

Напомним Суд взял под стражу Владислава Мангера 18 июня

Защита, в частности, апеллировал к тому, что вина Мангера не доказана ничем , кроме слов о "Николаевиче ", якобы сказанных Левиным во время разговора с Торбиным, и показаниях Павловского, о которых впоследствии тот "забыл".

Владислав Мангер просил освободить его из-под стражи. Также он в который раз заявил о причастности к убийству Екатерины Гандзюк СБУ – в частности, генерала Даниила Доценко.

Прокуроры настаивали, что со стороны Мангера есть реальная угроза жизни и здоровью свидетелей.

Коротко о деле Гандзюк

Следствие считает, что летом 2018 года Алексей Левин получил заказ от председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера на организацию нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Гандзюк якобы мешала Мангеру воплощать схемы незаконной вырубки леса и подрывала его авторитет в области.

Впоследствии Левин привлек к преступлению Сергея Торбин, а тот уже нашел исполнителей . Договоренность о нападении оформили в офисе Игоря Павловского, который, мол, знал о готовящемся преступлении.

Приговор по делу уже получили 5 человек , которые признались и пошли на сделку со следствием.