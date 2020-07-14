Підозрюваного у замовленні нападу на Катерину Гандзюк, через який вона померла, Владислава Мангера суд залишив під вартою. Однак Мангер продовжує звинувачувати у злочині СБУ.

Мангер залишиться під вартою

Апеляційний суд засідав 13 липня, пише hromadske. Голову Херсонської обласної ради Мангера залишили під вартою, попри протести адвокатів щодо начебто необгрунтованості чи сфальсифікованості підозри.

Нагадаємо Суд взяв під варту Владислава Мангера 18 червня

Захист, зокрема, апелював до того, що вина Мангера не доведена нічим, окрім слів про "Миколайовича", які начебто промовляв Левін під час розмови з Торбіним, та свідченнях Павловського, про які згодом той "забув".

Владислав Мангер просив звільнити його з-під варти. Також він вкотре заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк СБУ – зокрема, генерала Данила Доценка.

Прокурори наполягали, що з боку Мангера є реальна загроза життю та здоров'ю свідків.

Коротко про справу Гандзюк

Слідство вважає, що влітку 2018 року Олексій Левін отримав замовлення від голови Херсонської облради Владислава Мангера на організацію нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.

від голови Херсонської облради Владислава Мангера на організацію нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк. Гандзюк начебто заважала Мангеру втілювати схеми незаконної вирубки лісу та підривала його авторитет в області.

незаконної вирубки лісу та підривала його авторитет в області. Згодом Левін залучив до злочину Сергія Торбіна, а той вже знайшов виконавців . Домовленість про напад оформили в офісі Ігоря Павловського, який, мовляв, знав про підготовку злочину.

. Домовленість про напад оформили в офісі Ігоря Павловського, який, мовляв, знав про підготовку злочину. Вирок у справі вже отримали 5 людей, які зізналися та пішли на угоду зі слідством.

Катерину Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року. 4 листопада вона померла в лікарні.