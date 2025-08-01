Впрочем, суд отказал ему на такое желание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske, УП и ветерана ВСУ Маси Найема.

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Что об этом известно?

Адвокаты Владислава Мангера на судебном заседании заявили, что подали ходатайство о том, что он хочет присоединиться по контракту к стрелковой роте 129 отдельной тяжелой механизированной бригады (в/ч А7224).

По их словам, Мангер сможет участвовать в следующих заседаниях лично или онлайн. Кроме того, поскольку об ужесточении наказания для него речь не идет, суд, мол, может продолжить рассмотрение без него.

Чувствуется острая потребность в пополнении войска, Мангер участвовал в АТО, имеет военный опыт,

– сказал адвокат Александр Шадрин.

Более того, защитники уверяют, что на фронте якобы нет риска побега обвиняемого или его влияния на свидетелей. В свою очередь прокуроры подвергли сомнению факт участия Владислава Мангера в АТО.

Сам экс-глава Херсонской областной государственной администрации заявил, что уже 5 лет находится за решеткой, пока идет суд, тогда как его "обязанность стоять на защите государства", а не "сидеть в теплом месте".

В то же время бывший помощник депутата облсовета Алексей Левин заявил, что Мангер "записался не на волю, а на войну", а тех, кто пришел в суд с требованием наказания Менгера, назвал "государственными предателями".

Отметим, адвокат Маси Найем, который был тяжело ранен на фронте, публично раскритиковал такую попытку избежать ответственности. Он отметил, что суд рассматривал возможность фактически отпустить его.

"Если Мангера не накажут, то заказ убийства с помощью военных будет повторяться. Напомню, Мангер был организатором, исполнителем были бывшие АТОшники", – написал он в заметке на Facebook.

Несмотря на соответствующие намерения Мангера после рассмотрения суд отказал в удовлетворении ходатайства о его приобщении к войску.