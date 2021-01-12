Суд в Ростове-на-Дону 12 января незаконно приговорил трех крымских татар к заключению на длительные сроки. Всем приписывают якобы терроризм.

Крымских татар обвиняли в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в фейсбуке.

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Какие приговоры получили мужчины

Энвер Омеров – 18 лет заключения ,

, Реза Омеров – 13 лет ,

, Айдер Джаппаров – 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Денисова осудила действия оккупантов и подчеркнула, что все кремлевские политзаключенные нуждаются в особой поддержке украинцев.

Осуждаю принятое незаконное решение относительно наших сограждан страной-агрессором, которая своими позорными действиями продолжает демонстративно нарушать международные договоры и нормы международного права,

– отметила омбудсмен.

Заметим, вечером 11 января поддержать мужчин в Ростов-на-Дону поехали около 120 крымских татар. Однако силовики задержали их на мосту и продержали на морозе 9 часов.

Дело "Хизб ут-Тахрир": коротко