Дело "Хизб ут-Тахрир": оккупанты вынесли приговоры трем крымским татарам
Суд в Ростове-на-Дону 12 января незаконно приговорил трех крымских татар к заключению на длительные сроки. Всем приписывают якобы терроризм.
Крымских татар обвиняли в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в фейсбуке.
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Какие приговоры получили мужчины
- Энвер Омеров – 18 лет заключения,
- Реза Омеров – 13 лет,
- Айдер Джаппаров – 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Денисова осудила действия оккупантов и подчеркнула, что все кремлевские политзаключенные нуждаются в особой поддержке украинцев.
Осуждаю принятое незаконное решение относительно наших сограждан страной-агрессором, которая своими позорными действиями продолжает демонстративно нарушать международные договоры и нормы международного права,
– отметила омбудсмен.
Заметим, вечером 11 января поддержать мужчин в Ростов-на-Дону поехали около 120 крымских татар. Однако силовики задержали их на мосту и продержали на морозе 9 часов.
Дело "Хизб ут-Тахрир": коротко
- В июне 2019 года оккупанты задержали 3 жителей Белогорского района Крыма: Омеровых и Джаппарова.
- Их обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Это исламская политическая партия, которую Россия признала террористической. Впрочем, в ряде стран она действует без ограничений.
- Всего в причастности к организации обвиняют 25 крымскотатарских активистов.
- Материалы "дела" содержат записи, на которых крымские татары якобы вели дискуссии на религиозные и политические темы.
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