Справа "Хізб ут-Тахрір": окупанти винесли вироки трьом кримським татарам
Суд у Ростові-на-Дону 12 січня незаконно засудив трьох кримських татар до ув'язнення на довгі терміни. Усім приписують нібито терроризм.
Кримських татар звинувачували в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова у фейсбуці.
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Які вироки отримали чоловіки
- Енвер Омеров – 18 років ув'язнення,
- Різа Омеров – 13 років,
- Айдер Джаппаров – 16 років з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.
Денісова засудила дії окупантів та наголосила, що усі кремлівські політв'язні потребують особливої підтримки українців.
Засуджую ухвалене незаконне рішення стосовно наших співгромадян країною-агресором, яка своїми ганебними діями продовжує демонстративно порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права,
– наголосила омбудсменка.
Зауважимо, ввечері 11 січня підтримати чоловіків у Ростов-На-Дону поїхали близько 120 кримських татар. Однак силовики затримали їх на мосту та протримали на морозі 9 годин.
Справа "Хізб ут-Тахрір": коротко
- У червні 2019 року окупанти затримали 3 жителів Білогірського району Криму: Омерових та Джапарова.
- Їх звинуватили в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Це ісламська політична партія, яку Росія визнала терористичною. Втім, у низці країн вона діє без обмежень.
- Загалом у причетності до організації звинувачують 25 кримськотатарських активістів..
- Матеріали "справи" містять записи, на яких кримські татари нібито вели дискусії на релігійні та політичні теми.
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