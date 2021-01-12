Суд у Ростові-на-Дону 12 січня незаконно засудив трьох кримських татар до ув'язнення на довгі терміни. Усім приписують нібито терроризм.

Кримських татар звинувачували в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова у фейсбуці.

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Які вироки отримали чоловіки

Енвер Омеров – 18 років ув'язнення,

Різа Омеров – 13 років ,

, Айдер Джаппаров – 16 років з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Денісова засудила дії окупантів та наголосила, що усі кремлівські політв'язні потребують особливої підтримки українців.

Засуджую ухвалене незаконне рішення стосовно наших співгромадян країною-агресором, яка своїми ганебними діями продовжує демонстративно порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права,

– наголосила омбудсменка.

Зауважимо, ввечері 11 січня підтримати чоловіків у Ростов-На-Дону поїхали близько 120 кримських татар. Однак силовики затримали їх на мосту та протримали на морозі 9 годин.

Справа "Хізб ут-Тахрір": коротко