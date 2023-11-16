Кроме того, спецслужба также инициировала назначение психолого-лингвистической экспертизы. Об этом пишет политолог Александр Голобуцкий.

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Скандал с Фарионом перерос в уголовное производство: почему это важно

Эксперт подчеркивает, что дело Фарион является общественно чувствительным. "С одной стороны экс-нардеп апеллирует к тезису защиты родного языка, который поддерживает многие граждане. С другой, делает оскорбительные заявления, которые раскалывают и возмущают значительную часть общества. Поэтому, по моему мнению, крайне важно то, что СБУ возбудила уголовные дела по четырем статьям УК и инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний экс-нардепа. Это переводит дело в юридическую, законную плоскость: каждый должен отвечать за свои действия в соответствии с нормами действующего законодательства", – считает политолог.

Видел много заявлений военных и членов их семей, которые возмущены заявлениями Фарион и требуют внесудебного наказания. Это был бы очень опасный прецедент в условиях войны. Очевидно, сознательно или нет, Фарион подыгрывала врагу и работала на раскол общества. Теперь же кейс переходит в юридическое измерение: высказываниям и действиям Фарион будет дана оценка во время экспертизы,

– добавляет Голобуцкий.

"Кроме успешной борьбы с коллаборантами и российскими агентами, в СБУ вырисовывается отдельный пласт работы – нейтрализация полезных для врага идиотов, которые нарушают законы. И здесь важно, что подчиненные Малюка не боятся брать на себя ответственность по таким резонансным для общества делам", – резюмирует эксперт.

Напомним, что ранее СБУ открыла уголовное производство в отношении Ирины Фарион и инициировала психолого-лингвистическую экспертизу ее высказываний.