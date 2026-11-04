Live
Просмотров: Время чтения: 2 мин

НАБУ задержало еще двух должностных лиц Нацполиции, – СМИ

Вероника Соцкова
Еще два должностных лица Нацполиции оказались среди задержанных

Еще два должностных лица Нацполиции оказались среди задержанных / НАБУ

НАБУ задержало еще двух должностных лиц Национальной полиции в рамках дела "Карфаген". Среди арестованных также называют первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуку и генерал-майора Александра Рыбалка.

Об этом сообщают источники издания "Бабель" в правоохранительных органах.

 
Adv

популярные видео

Что известно о задержаниях по делу "Карфаген"?

Среди задержанных представителей Нацполиции – Владимир Ценов, первый заместитель начальника департамента стратегических расследований, который в настоящее время исполняет обязанности его руководителя. Также задержали Александра Демьянчука, заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области.

Кроме них под стражу взяли первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуку и генерал-майора Александра Рыбалка.

Прогнозы

Чи будуть нові плівки НАБУ до кінця осені?

Чи оприлюднить НАБУ нові резонансні плівки до кінця листопада?

x2
8 729
25 днів
 Больше прогнозов здесь →

Напомним, в рамках спецоперации "Карфаген" детективы НАБУ и прокуроры САП 4 ноября проводят около 70 обысков по всей Украине. Следственные действия направлены на разоблачение преступной организации, которая систематически передавала неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за прикрытие незаконного бизнеса.

К организации могли быть привлечены представители СБУ, Национальной полиции, Офиса Генерального прокурора и криминальной среды. Под прикрытием правоохранителей участники группировки, по версии следствия, обеспечивали работу мошеннических колл-центров, продажу наркотиков, незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

Реклама

В рамках операции НАБУ провело обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука, первого заместителя начальника Главного управления "Д" Департамента защиты национальной государственности Александра Ковальчука, а также первого заместителя начальника этого департамента Сергея Дуки.

Во время одного из обысков высокопоставленный сотрудник СБУ угрожал детективам огнестрельным оружием и блокировал доступ к месту проведения следственных действий, а его охрана якобы использовала оружие с лазерными целеуказателями.

В СБУ подтвердили проведение обысков на основании судебных постановлений и заявили о содействии антикоррупционным органам, тогда как Нацполиция отстранила сотрудников, в отношении которых проводились следственные действия, на время служебного расследования.

Комментарии

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Реклама
Adv