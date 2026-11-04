НАБУ затримало ще двох посадовців Нацполіції, – ЗМІ

Про це повідомляють джерела видання "Бабель" у правоохоронних органах.

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Що відомо про затримання у справі "Карфаген"?

Серед затриманих представників Нацполіції – Володимир Ценов, перший заступник начальника департаменту стратегічних розслідувань, який наразі виконує обов'язки його керівника. Також затримали Олександра Дем'янчука, заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області.

Окрім них під варту взяли першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку та генерал-майора Олександра Рибалка.

Прогнози

Нагадаємо, у межах спецоперації "Карфаген" детективи НАБУ та прокурори САП 4 листопада проводять близько 70 обшуків по всій Україні. Слідчі дії спрямовані на викриття злочинної організації, яка систематично передавала неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за прикриття незаконного бізнесу.

До організації могли бути залучені представники СБУ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та кримінального середовища. Під прикриттям правоохоронців учасники угруповання, за версією слідства, забезпечували роботу шахрайських колцентрів, продаж наркотиків, незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.

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У межах операції НАБУ прийшло з обшуками до начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука, першого заступника начальника Головного управління "Д" Департаменту захисту національної державності Олександра Ковальчука, а також першого заступника начальника цього департаменту Сергія Дуки.

Під час одного з обшуків високопосадовець СБУ погрожував детективам вогнепальною зброєю та блокував доступ до місця проведення слідчих дій, а його охорона нібито використовувала зброю з лазерними цілевказівниками.

У СБУ підтвердили проведення обшуків на підставі судових ухвал і заявили про сприяння антикорупційним органам, тоді як Нацполіція відсторонила співробітників, щодо яких проводили слідчі дії, на час службового розслідування.