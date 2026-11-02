В отношении фигуранта дела "Карфаген" зарегистрировано новое дело

В частности, подозреваемый ездил в Буковель. Об этом Антон Ковальский рассказал во время встречи с журналистами.

Adv

популярные видео

Что известно о деле?

В ходе внутренней проверки в ведомстве выяснили, что заместитель руководителя Департамента международного сотрудничества систематически покидал рабочее место ради поездок на горнолыжный курорт. Исполняющий обязанности генпрокурора поручил расследование следователям Государственного бюро расследований (ГБР).

Были установлены многочисленные факты использования им транспортного средства не по назначению, отсутствия на рабочем месте и пребывания в Буковеле– констатировал Антон Ковальский.

По словам главы ведомства, выявленные факты выходят за рамки дисциплинарного проступка и подпадают под уголовную ответственность. Он также обратил внимание на то, что чиновник попал в структуру прокуратуры без прохождения конкурсного отбора, будучи человеком не из системы.

Также Ковальский прокомментировал дело "Карфаген", где Кропива является ключевым фигурантом. По его словам, Офис генпрокурора всячески содействует расследованию антикоррупционными органами.

Напомним, что Офис генпрокурора завершил служебное расследование в отношении бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Его признали виновным в использовании служебного положения в личных целях из-за необоснованного использования иностранного приглашения для выезда за границу.