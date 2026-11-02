Проти фігуранта справи "Карфаген" зареєстрували нове провадження

Зокрема, підозрюваний їздив до Буковеля. Про це Антон Ковальський розповів про це під час зустрічі з журналістами.

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Що відомо про справу?

Під час внутрішньої перевірки у відомстві з'ясували, що заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва систематично залишав робоче місце заради поїздок на гірськолижний курорт. Виконуючий обов'язків генпрокурора доручив розслідування слідчим державного бюро розслідування (ДБР).

Було встановлено численні факти використання їм транспортного засобу не за призначенням, неперебування на робочому місці, а перебування в Буковелі– констатував Антон Ковальський.

За словами очільника відомства, виявлені факти перевищують межі дисциплінарного проступку та підпадають під кримінальну відповідальність. Він також звернув увагу на те, що посадовець потрапив до структури прокуратури без проходження конкурсних відборів, будучи людиною не з системи.

Також Ковальський прокоментував справу "Карфаген", де Кропива є ключовим фігурантом. За його словами, Офіс генпрокурора всіляко сприяє розслідуванню антикорупційними органами.

Нагадаємо, що Офіс генпрокурора закінчив службове розслідування щодо колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Його визнали винним у використанні службового становища у власних цілях через безпідставне використання іноземного запрошення для виїзду за кордон.