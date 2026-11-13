ВАКС засекретил данные о предупреждении о «возможном теракте» на заседании по делу генерала Дуки

Об этом ВАКС сообщил в ответ на запрос "Украинской правды".

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Почему заседание по делу Сергея Дуки хотели сделать закрытым?

6 ноября в СМИ появилась информация, что в Высший антикоррупционный суд поступило письмо от СБУ с предупреждением о возможном теракте. В связи с этим суд просили провести заседание по избранию меры пресечения Сергею Дуке в закрытом режиме.

Какую информацию засекретил ВАКС?

В суде пояснили, что в соответствии с перечнем сведений, составляющих служебную информацию в ВАКС, утвержденным приказом от 11 декабря 2019 года, данные, собранные в ходе оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности, а также в сфере обороны страны, имеют ограниченный доступ, если они не отнесены к государственной тайне.

Такой информации присваивается гриф "Для служебного пользования".

ВАКС засекретил информацию о предупреждении о "возможном теракте" на заседании по делу Дуки / Украинская Правда

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП провели спецоперацию "Карфаген" и сообщили о подозрении участникам предполагаемой преступной организации. По данным следствия, фигуранты передавали взятки руководству правоохранительных органов за прикрытие мошеннических колл-центров и других нелегальных бизнесов.

Одним из подозреваемых является генерал-майор СБУ Сергей Дука. ВАКС поместил его под стражу с альтернативой залога в 65 миллионов гривен. Позже стало известно, что 13 ноября за него внесли всю сумму залога.