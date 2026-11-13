ВАКС засекретив дані щодо попередження про "можливий теракт" на засіданні у справі генерала Дуки

Про це ВАКС повідомив у відповідь на запит "Української правди".

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Чому засідання у справі Сергія Дуки хотіли зробити закритим?

У ЗМІ 6 листопада поширилася інформація, що до Вищого антикорупційного суду надійшов лист від СБУ з попередженням про можливий теракт. У зв’язку із цим суд просили провести засідання щодо обрання запобіжного заходу Сергію Дуці в закритому режимі.

Яку інформацію засекретив ВАКС?

У суді пояснили, що відповідно до переліку відомостей, які становлять службову інформацію у ВАКС, затвердженого наказом від 11 грудня 2019 року, дані, зібрані під час оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності, а також у сфері оборони країни, мають обмежений доступ, якщо їх не віднесено до державної таємниці.

Такій інформації присвоюють гриф "Для службового користування".

ВАКС засекретив інформацію щодо попередження про "можливий теракт" на засіданні у справі Дуки / Українська Правда

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП провели спецоперацію "Карфаген" і повідомили про підозру учасникам імовірної злочинної організації. За даними слідства, фігуранти передавали хабарі керівництву правоохоронних органів за прикриття шахрайських колцентрів та інших нелегальних бізнесів.

Одним із підозрюваних є генерал-майор СБУ Сергій Дука. ВАКС відправив його під варту з альтернативою застави у 65 мільйонів гривень. Пізніше стало відомо, що 13 листопада за нього внесли всю суму застави.