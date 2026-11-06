СБУ надіслала ВАКС лист з проханням закрити засідання щодо Дуки через "можливий теракт", – ЗМІ

Як повідомили джерела видання "Українська правда", спецслужба передала відповідне звернення до Вищого антикорупційного суду саме під час обрання запобіжного заходу високопосадовцю.

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Що відомо про засідання щодо Дуки

Журналістів до самої зали засідань не пустили, організувавши для них відеотрансляцію в окремому приміщенні.

За даними Центру протидії корупції, захисник підозрюваного також наполягав на обмеженні доступу до процесу. Адвокат стверджував, що публічний розгляд може зашкодити здоров'ю підзахисного, а поширені детективами та медіа дані про місце проживання фігуранта нібито стали відомі спецслужбам країни-агресора.

Керівник відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайло Ткач зазначив, що сторона обвинувачення може просити для Сергія Дуки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в 100 мільйонів гривень.

Раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов оприлюднив резонансні обставини слідчих дій. За його словами, під час обшуку генерал погрожував правоохоронцям пістолетом і розбивав молотком цифрову техніку, а бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" намагалися вивезти його з місця події.

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Нагадаємо, 4 листопада детективи НАБУ та прокурори САП викрили злочинну організацію, яка забезпечувала безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів і нелегального бізнесу в обмін на хабарі високопосадовцям.

Підозри отримали п'ять осіб, серед яких організатор Андрій Осіпов, перший заступник начальника одного з департаментів СБУ Сергій Дука та посадовці поліції.

За день до цього суд заарештував фігуранта справи Володимира Ценова із заставою 15 мільйонів гривень, яку оперативно внесли, а його спільника Віталія Рибалка відправили під варту без права застави.