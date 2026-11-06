"Погрожував пістолетом і бив техніку молотком": в НАБУ розповіли про обшук у генерала СБУ Дуки

Про це повідомив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в етері програми "УП ЧАТ" на каналі "Українська правда".

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Які подробиці?

Слідчі прийшли до заміського маєтку першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ на підставі законної ухвали суду. Для забезпечення безпеки слідчих дій бюро залучило бійців власного Управління спеціальних операцій.

Спроба потрапити на територію одразу викликала жорсткий збройний опір. Коли спецпризначенець НАБУ спробував перелізти через паркан, щоб відкрити хвіртку, невідомі навели на нього зброю з лазерним цілевказівником і пригрозили відкрити вогонь на ураження.

У вікнах будинку перебували двоє озброєних автоматами бійців СБУ, а сам генерал вийшов до вікна на другому поверсі з пістолетом у руках.

Правоохоронці спробували розрядити обстановку за допомогою звукопідсилювальної техніки.

Я через гучномовець ще раз сказав: "Це Національне антикорупційне бюро України, ми правоохоронці. Ми не становимо небезпеки для життя та здоров'я людей, які перебувають усередині. Ось моє посвідчення, ось ухвала. Не створюйте небезпечну ситуацію, націлюючи зброю на співробітників інших правоохоронних органів"– розповів Олександр Абакумов.

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Знищення речових доказів та втручання спецпризначенців

Люди всередині маєтку на контакт зі слідчими не пішли. Натомість генерал вибіг на балкон і почав молотком розбивати цифрові носії, знищивши вщент два мобільні телефони та один жорсткий диск.

Згодом до будинку прибули три мікроавтобуси з озброєними бійцями спецпідрозділу СБУ "Альфа", які поводилися агресивно.

За оцінкою детективів, прибулі силовики вивчали розташування працівників НАБУ з наміром відбити та евакуювати посадовця. Прямого збройного зіткнення між спецслужбами вдалося уникнути завдяки тривалим переговорам і приїзду адвокатів Сергія Дуки, після чого генерала затримали.

Хабар від наркосиндикату у криптогаманцях

Під час спецоперації детективи зафіксували передачу генералу СБУ чотирьох криптогаманців на суму близько 3 мільйонів доларів.

За версією слідства, за цю неправомірну вигоду посадовець зобов'язувався через Офіс генпрокурора домогтися зняття арешту з активів наркосиндикату "Хімпром". До речі, "Хімпром" намагався також підкупити посадовців МВС.