"Угрожал пистолетом и разбивал технику молотком": в НАБУ рассказали об обыске у генерала СБУ Дуки

Об этом сообщил руководитель детективного подразделения НАБУ Александр Абакумов в эфире программы "УП ЧАТ" на канале "Украинская правда".

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Каковы подробности?

Следователи прибыли в загородное поместье первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ на основании законного постановления суда. Для обеспечения безопасности следственных действий бюро привлекло бойцов собственного Управления специальных операций.

Попытка проникнуть на территорию сразу вызвала жесткое вооруженное сопротивление. Когда спецназовец НАБУ попытался перелезть через забор, чтобы открыть калитку, неизвестные навели на него оружие с лазерным целеуказателем и пригрозили открыть огонь на поражение.

В окнах дома находились двое вооруженных автоматами бойцов СБУ, а сам генерал вышел к окну на втором этаже с пистолетом в руках.

Правоохранители попытались разрядить обстановку с помощью звукоусиливающей техники.

Я через громкоговоритель еще раз сказал: "Это Национальное антикоррупционное бюро Украины, мы – правоохранители. Мы не представляем опасности для жизни и здоровья людей, находящихся внутри. Вот мое удостоверение, вот постановление. Не создавайте опасную ситуацию, направляя оружие на сотрудников других правоохранительных органов"– рассказал Александр Абакумов.

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Уничтожение вещественных доказательств и вмешательство спецназовцев

Люди, находившиеся внутри поместья, не пошли на контакт со следователями. Вместо этого генерал выбежал на балкон и начал молотком разбивать цифровые носители, полностью уничтожив два мобильных телефона и один жесткий диск.

Впоследствии к дому прибыли три микроавтобуса с вооруженными бойцами спецподразделения СБУ "Альфа", которые вели себя агрессивно.

По оценке детективов, прибывшие силовики изучали расположение сотрудников НАБУ с намерением отбить и эвакуировать чиновника. Прямого вооруженного столкновения между спецслужбами удалось избежать благодаря длительным переговорам и приезду адвокатов Сергея Дуки, после чего генерала задержали.

Взятка от наркосиндиката в криптокошельках

В ходе спецоперации детективы зафиксировали передачу генералу СБУ четырех криптокошельков на сумму около 3 миллионов долларов.

По версии следствия, за эту неправомерную выгоду чиновник обязывался через Офис генпрокурора добиться снятия ареста с активов наркосиндиката "Химпром". Кстати, "Химпром" также пытался подкупить должностных лиц МВД.