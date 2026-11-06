Наркокартель "Хімпром" хотів підкупити оточення Клименка: у НАБУ розкрили деталі схеми

Про це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів у програмі "УП ЧАТ".

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Як наркокартель планував вплинути на Клименка?

За словами Абакумова, очільник "Хімпрому" Єгор Буркін на прізвисько "Мексиканець" обговорював можливість вплинути на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Буркін хотів домогтися, щоб МВС не вживало заходів для внесення хімічних формул наркотичних речовин угруповання до переліку заборонених.

Однак кримінальні посередники запропонували йому не звертатися безпосередньо до міністра. Натомість вони хотіли залучити до наркобізнесу людей, які, за їхніми словами, могли впливати на Клименка.

Прізвище міністра дійсно обговорював керівник "Хімпрому". Він бачив шлях вирішення своїх проблем через міністра, щоб той не вживав заходів щодо заборони формул їхнього наркотику– розповів детектив.

Абакумов уточнив, що посередники запропонували надати частку в незаконному бізнесі людям із можливим впливом на міністра.

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Навіщо вирішувати питання прямо з міністром? Давайте ми зайдемо в долю до тих людей, які мають можливість на нього впливати– процитував він пропозицію посередників.

Водночас представник НАБУ наголосив, що безпосереднього спілкування з Клименком не було.

Наразі детективи встановлюють, хто саме заявляв про можливість впливати на очільника МВС та розраховував отримати частку в наркобізнесі.

За словами Абакумова, угруповання розпоряджалося значними тіньовими коштами. Зокрема, наркоторговці пропонували 2 мільйони доларів лише за звільнення одного посадовця, який відмовлявся з ними домовлятися.

Що відомо про операцію "Карфаген"?

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, підкуповували високопосадовців правоохоронних органів за прикриття шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. У справі фігурують посадовці СБУ, Нацполіції та представники кримінального середовища.

Уже 5 листопада Вищий антикорупційний суд відправив під варту без права застави Віталія Рибалка на прізвисько "Боксер". За версією слідства, він виконував силові завдання угруповання.