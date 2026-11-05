"Повний брєд" та погрози армією: ВАКС арештував "Боксера" у справі "Карфаген"

Як повідомляє Центр протидії корупції, відповідне рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов, задовольнивши вимогу прокурора про безальтернативний арешт.

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Які подробиці?

Слідство НАБУ стверджує, що підозрюваний був безпосереднім підлеглим Андрія "Кримінала" Осіпова та відповідав за виконання брудної роботи.

Його вважають одним із ключових виконавців силових злочинів угруповання, яке займалося захистом і кришуванням шахрайських колцентрів.

Правоохоронці також підозрюють чоловіка в участі у злочинній організації та катуванні. Зокрема, за даними детективів, він був одним із трьох нападників, які жорстоко побили потерпілого на відеозаписі, раніше оприлюдненому антикорупційним бюро.

Злиті фото зі спецслужб та позиція обвинувачення

Під час судового засідання прокурор САП повідомив, що координатор схеми Осіпов пересилав Рибалку фотографії автомобіля потерпілого. Ці дані з системи Безпечне місто він попередньо отримав від працівника Департаменту захисту національної державності СБУ.

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Натомість сторона захисту заперечувала всі звинувачення та просила суд повністю відмовити в арешті. Адвокат наголошував, що докази не є переконливими, оприлюднене листування між фігурантами нібито спотворене, а людину на відеозаписі побиття неможливо ідентифікувати.

Сам Рибалко емоційно відкидав будь-яку причетність до інкримінованих йому дій та закликав суд розібратися із ситуацією.

"Повний брєд", – заявив підозрюваний під час засідання та додав, що мобілізується до лав ЗСУ, якщо судовий процес затягуватимуть.

Інші кримінальні провадження проти фігуранта

Поточне розслідування є не єдиним кримінальним епізодом, у якому фігурує затриманий виконавець. Зараз у Шевченківському суді Києва слухають іншу справу проти нього за фактами вимагання та незаконного позбавлення волі людей.

Крім того, правоохоронні органи ведуть щодо Рибалка ще одне досудове розслідування, де йому закидають ознаки грабежу, вимагання грошей та шахрайських дій.