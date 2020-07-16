Правоохранители сообщили подозрение бывшему следователю полиции в Черкассах. Этот человек привлек к уголовной ответственности участника Революции Достоинства, не имея при этом доказательств его виновности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Отмечается, что бывший следователь искусственно создал доказательства обвинения и привлек к ответственности невиновного человека.

Но Судью Майдана Оксану Царевич оправдали: она забирала права у участников "Автомайдана"

Как все происходило:

Бывший правоохранитель следственного отделения одного из горотделов МВД в Черкасской области 24 января 2014 года без каких-либо доказательств в причастности к правонарушениям составил и подписал задержанному человеку сообщение о подозрении.

Он обвинил задержанного в массовых беспорядках и захвате государственных зданий.

При этом, следователь внес в текст подозрения ложные сведения.

Что грозит злоумышленнику

Следовательно, через 6 лет, бывшему следователю наконец сообщили о подозрении по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Эта статья соединена с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также – с обвинением в искусственном создании доказательств или другой фальсификацией.

Ему грозит от 5 до 10 лет заключения.

Что известно о деле Майдана

Это обобщенное название целого ряда уголовных производств, касающихся применения силы, несоизмеримых решений судей и произвола правоохранителей против мирных участников Революции Достоинства зимой 2014 – 2015 годов.

В общем от преступлений в этом деле пострадали около 2,5 тысячи человек.

В организации убийств протестующих обвинили президента-беглеца Виктора Януковича, экс-главу СБУ Александра Якименко, экс-главу МВД Виталия Захарченко и еще ряд представителей тогдашней власти.