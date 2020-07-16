Правоохоронці повідомили підозру колишньому слідчому міліції у Черкасах. Цей чоловік притягнув до кримінальної відповідальності учасника Революції Гідності, не маючи при цьому доказів його винуватості.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора. Зазначається, що колишній слідчий штучно створив докази обвинувачення та притягнув до відповідальності невинну людину. Але Суддю Майдану Оксану Царевич виправдали: вона забирала права в учасників "Автомайдану" Як все відбувалося: Колишній міліціонер слідчого відділення одного із міськвідділів МВС в Черкаській області 24 січня 2014 року без будь-яких доказів у причетності до правопорушень склав і підписав затриманій людині повідомлення про підозру.

Він звинуватив затриманого у масових заворушеннях та захопленні державних будівель.

При цьому, слідчий вніс до тексту підозри неправдиві відомості. Що загрожує зловмиснику Відтак, через 6 років, колишньому слідчому нарешті повідомили про підозру за статтею про притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Ця стаття поєднана з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також – з обвинуваченням у штучному створенні доказів або іншою фальсифікацією.

Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення. Що відомо про справу Майдану Це узагальнена назва цілої низки кримінальних проваджень, що стосуються застосування сили, неспівмірних рішень суддів та свавілля правоохоронців проти мирних учасників Революції Гідності взимку 2014 – 2015 років. Загалом від злочинів у цій справі постраждали близько 2,5 тисячі людей. В організації вбивств протестувальників звинуватили президента-втікача Віктора Януковича, ексголову СБУ Олександра Якименка, ексголову МВС Віталія Захарченка й ще низку представників тогочасної влади.