Шевченківський районний суд міста Києва визнав невинною Оксану Царевич. Колишня суддя в часи Революції гідності незаконно позбавила посвідчення водія чотирьох учасників "Автомайдану" після їх поїздки в Межигір'я до резиденції Віктора Януковича.

Розгляд справи в суді проти вже колишньої судді Печерського суду Оксани Царевич тривав п'ять років. А суддя Євген Мартинов зачитував вирок чотири години, повідомляє видання "Ґрати". Він же і визнав її невинною.

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Шевченківський райсуд Києва встановив, що прокуратура не зібрала необхідних доказів того, що суддя Царевич приймала завідомо неправосудні рішення. Суддя Євген Мартинов у вироку зазначив: той факт, що три з чотирьох рішень судді скасувала апеляційна інстанція, не доводять їх несправедливості – адже в апеляції судді розглядали справи про порушення ПДР з новими доказами.

Прокуратура вважає виправдувальний вирок судді незаконним та буде оскаржувати його в апеляційному порядку.

"Мартинов не побачив у діях Царевич жодних ознак злочину, визнав більшість доказів недопустимими, а потерпілих взагалі не потерпілими. У діях прокуратури суддя побачив зазіхання на незалежність суду", – відзначив адвокат потерпілих Роман Маселко після суду.

В чому звинувачували Оксану Царевич

У січні 2014 року вона була однією із суддів, які позбавляли водійських посвідчень учасників "Автомайдану" після їх поїздки до резиденції Януковича в Межигір'ї. Рішення вона виносила на основі так званих "протоколів" ДАІ, які були сфабриковані.

У 2015 році прокуратура оголосила Царевич підозру у цій справі. В ГПУ заявляли, що Царевич спеціально виносила такі рішення, "намагаючись показати лояльність до чинної влади з метою отримання преференцій в просуванні по службі".

Після цього її навіть відсторонили від роботи, але згодом мовна повернулася до суддівства.

Лише 29 вересня 2016 року президент Петро Порошенко звільнив суддю Печерського райсуду Оксану Царевич у зв’язку із порушенням присяги. Вона намагалася оскаржити звільнення у Верховному суді. Адже перед тим успішно склала іспит на пожиттєвий статус судді.

Як суд розглядав справу

Розгляд справи в суді тривав п'ять років. Спершу Царевич судив інший суддя Майдану – Володимир Бугіль. Лише згодом справу передали до судді Євгена Мартинова.

Розгляд справи значно пришвидшився під час карантину. За час карантину було проведено одразу 10 засідань суду. Саму Царевич допитували тоді, коли потерпілі та їх адвокати не змогли бути присутні і просили перенести засідання.

Варто додати, що перед тим адвокатом Царевич був Сергій Демченко. Саме він був одним із ініціатором скасування статті 375 Кримінального кодексу України, яка передбачала кримінальну відповідність для суддів, які виносили "завідомо неправосудні вироки, рішення, ухвали або постанови". Саме ця стаття давала змогу притягнути до відповідальності суддів Майдану. 11 червня 2020 року Конституційний суд визнав цю статтю неконституційною. Вона втрачає чинність через шість місяців після прийняття рішення КСУ.