Шевченковский районный суд города Киева признал невиновной Оксану Царевич. Бывшая судья во времена Революции достоинства незаконно лишила водительского удостоверения четырех участников "Автомайдана" после их поездки в Межигорье к резиденции Виктора Януковича.

Рассмотрение дела в суде против уже бывшей судьи Печерского суда Оксаны Царевич длилось пять лет. А судья Евгений Мартынов зачитывал приговор четыре часа, сообщает издание "Ґрати". Он же и признал ее невиновной.

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Шевченковский райсуд Киева установил, что прокуратура не собрала необходимых доказательств того, что судья Царевич принимал заведомо неправосудные решения. Судья Евгений Мартынов в приговоре отметил: тот факт, что три из четырех решений судьи отменила апелляционная инстанция, не доводят их несправедливости – ведь в апелляции судьи рассматривали дела о нарушениях ПДД с новыми доказательствами.

Прокуратура считает оправдательный приговор судьи незаконным и будет обжаловать его в апелляционном порядке.

"Мартынов не увидел в действиях Царевич никаких признаков преступления, признал большинство доказательств недопустимыми, а пострадавших вообще не потерпевшими. В действиях прокуратуры судья увидел посягательство на независимость суда", – отметил адвокат потерпевших Роман Маселко после суда.

В чем обвиняли Оксану Царевич

В январе 2014 года она была одной из судей, которые лишали водительских удостоверений участников "Автомайдана" после их поездки в резиденцию Януковича в Межигорье. Решение она выносила на основе так называемых "протоколов" ГАИ, которые были сфабрикованы.

В 2015 году прокуратура объявила Царевич подозрение в этом деле. В ГПУ заявляли, что Царевич специально выносила такие решения, "пытаясь показать лояльность к действующей власти с целью получения преференций в продвижении по службе".

После этого ее даже отстранили от работы, но впоследствии Царевич вернулась к судейству.

Лишь 29 сентября 2016 года президент Петр Порошенко уволил судью Печерского райсуда Оксану Царевич в связи с нарушением присяги. Она пыталась обжаловать увольнение в Верховном суде. Ведь перед тем успешно сдала экзамен на пожизненный статус судьи.

Как суд рассматривал дело

Рассмотрение дела в суде длилось пять лет. Сначала Царевич судил другой судья Майдана – Владимир Бугиль. Только впоследствии дело передали к судье Евгению Мартынову.

Рассмотрение дела значительно ускорилось во время карантина. За время карантина было проведено 10 заседаний суда. Саму Царевич допрашивали тогда, когда потерпевшие и их адвокаты не смогли присутствовать и просили перенести заседание.

Стоит добавить, что перед этим адвокатом Царевич был Сергей Демченко. Именно он был одним из инициатором отмены статьи 375 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала уголовную соответствие для судей, которые выносили "заведомо неправосудные приговоры, решения, определения или постановления". Именно эта статья позволяла привлечь к ответственности судей Майдана. 11 июня 2020 года Конституционный суд признал эту статью неконституционной. Она теряет силу через шесть месяцев после принятия решения КСУ.