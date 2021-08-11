Заседание по избранию меры пресечения Януковичу по делу в отношении насильственных преступлений 18 – 20 февраля 2014 года уже неоднократно переносили по разным причинам.

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Суд перенес избрание меры пресечения Януковичу

Печерский суд отложил на 12 августа на 16:40 рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу,

– говорится в сообщении.

Заседание по этому поводу, назначенное на 14:00 9 августа, началось с многочасовой задержкой. В итоге суд отложил его из-за отпуска защитников Януковича.

Предварительные заседания по делу

Предыдущее заседание прошло в июне 2021 года. Тогда защита заявила отвод следственному судье Вячеславу Подпалому.

Однако 21 июля в удовлетворении заявления адвоката Федоренко об отводе следственного судьи отказали.

Напомним, в ноябре 2020 года Киевский апелляционный суд отменил решение о мере пресечения Януковичу в виде содержания под стражей и вернул ходатайство прокуратуры на новое рассмотрение в Печерский суд.

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