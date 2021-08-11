Заседание по избранию меры пресечения Януковичу по делу в отношении насильственных преступлений 18 – 20 февраля 2014 года уже неоднократно переносили по разным причинам.
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Суд перенес избрание меры пресечения Януковичу
Печерский суд отложил на 12 августа на 16:40 рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу,
– говорится в сообщении.
Заседание по этому поводу, назначенное на 14:00 9 августа, началось с многочасовой задержкой. В итоге суд отложил его из-за отпуска защитников Януковича.
Предварительные заседания по делу
- Предыдущее заседание прошло в июне 2021 года. Тогда защита заявила отвод следственному судье Вячеславу Подпалому.
- Однако 21 июля в удовлетворении заявления адвоката Федоренко об отводе следственного судьи отказали.
Напомним, в ноябре 2020 года Киевский апелляционный суд отменил решение о мере пресечения Януковичу в виде содержания под стражей и вернул ходатайство прокуратуры на новое рассмотрение в Печерский суд.
Суд разрешил заочное расследование против Януковича: что известно
- 2 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и разрешил заочное расследование дела Януковича.
- По данным следствия, беглый президент использовал свои полномочия, пытаясь прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти. Он действовал в сговоре с бывшими главой СБУ и министром внутренних дел.
- Так чиновники организовали препятствование протестам, что привело к смерти 62 активистов.