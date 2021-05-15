О мере пресечения Медведчука. Эмоции немного улеглись, и можно более рационально оценить ситуацию.

Конечно, многих (и меня в том числе) возмущает, что только домашний арест, а не арест в СИЗО. Что ж, это Украина, со всей нашей спецификой и процессуально-правовой и судебной системы, плюс сложные политические игры.

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Из того, что я прочитал и услышал за последнее время о домашнем аресте как мере пресечения, вытекает, что домашний арест налагает больше ограничений, чем, например, выход на свободу под большой денежный залог. Если бы Медведчук вышел под денежный залог, то он смог бы свободно передвигаться по стране, проявлять политическую активность, а так его свобода все-таки будет ограничена.

И это тоже новая жизнь (с браслетом, и под домашним арестом).

Что касается темы денежного залога даже в случае обвинения в госизмене. Надо сказать "спасибо" Конституционному суду и лично господину Тупицкому, которые приняли соответствующее разъяснение о том, что денежный залог (и прочие либеральные меры пресечения) должны быть обязательной альтернативой по всем уголовным делам (кроме насильственных преступлений).

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И здесь Тупицкий наследил.

Уверен, что когда КС принимал это заключение, то члены КС думали и про свои шкурные интересы.

Самое главное.

Дело Медведчука далеко не закончено. Напротив, оно только начинается. Разные источники говорят, что против Медведчука могут быть выдвинуты и новые подозрения, в том числе по темам, связанным с санкциями. Но для того, чтобы это дело уверенно двигалось к требуемому результату, необходимо максимальное общественное внимание и активная общественная реакция на все, что происходит вокруг этого дела.