Об этом 24 каналу сказал политолог Валерий Дымов. По его словам, на самом деле будут наказаны все преступники, как в свое время нацисты в Нюрнберге.

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Что будет дальше по делу MH17

Дымов отметил, что решение Окружного суда в Гааге является лишь "первой ласточкой", а дальше, как заявила международная расследовательская группа, состоящая из следователей, прокуроров, специалистов из Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины, будет больше.

По его словам, в начале января прокуроры этой следственной группы будут представлять данные относительно низшего звена террористов, непосредственно нажавших кнопку, а также высшего звена – то есть тех, кто был заказчиком. Ведь уже доказана передислокация ЗРК "Бук" из Курской области в оккупированное Первомайское, поэтому к Гиркину, Дубинскому и Харченко прибавятся и другие преступники.

Политолог отметил, что кроме Окружного суда Гааги, там еще расположены Международный трибунал ООН и Международный уголовный суд, генеральный прокурор которого Карим Хан был в Буче и уже начали открывать дела по военным преступлениям.

Поэтому, думаю, эти пазлы так или иначе будут складываться, но понятно, что нет такого судебного пристава, который бы сейчас за ухо привел бы тех, кто должен сидеть на скамье подсудимых,

– сказал Дымов.

По его словам, мы должны понимать, что суды не принимают решения, которые нельзя реализовать, чтобы не скомпрометировать вообще судебное право и не мотивировать преступников тем, что эти приговоры сложно реализовать. Поэтому эти процессы параллельны.

Дымов добавил, что Нюрнберг проходил после поражения нацистской Германии. Поэтому и эти пазлы сложатся после поражения России в войне, которое она развязала не только против Украины, но и против мировой безопасности и международного права. Поэтому они будут наказаны, как и нацисты в Нюрнберге.

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Россия – страна террористов

Дымов отметил, что у России есть спрос на террор. Это не только государство-террористка, но и страна террористов. Ведь не сам Путин и кремлевская верхушка совершали военные преступления в Бородянке, Ирпене, Буче и Изюме, а сейчас открывается правда о подобных зверствах и в Херсоне. Нечего и говорить, какие преступления будут обнаружены после деоккупации Мариуполя.

Поэтому, заметил он, на самом деле, если в России кто-то и недоволен правящей верхушкой, то говорится лишь о том, что Кремль "не подрывает центры принятия решений".

Мы видим, что в определенной степени побеждают в этой мышиной, крысиной войне Пригожин и тиктокеры Кадырова, криминальные фактически авторитеты, управляющие практически фронтами и снимающие командиров,

– заявил Дымов.

Политолог подчеркнул, что у России есть радикализация на то, чтобы быть еще большим преступником, чем Путин, и на самом деле этот спрос там реализуется.

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