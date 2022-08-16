Анонсировали, что вердикт, вероятно, будет озвучен во второй половине дня. Суд начал рассматривать дело 9 марта 2020, а завершил в июне этого года.
Важно 8 лет назад сбили Boeing 777: как это было и почему россия все еще лжет миру
Расследование дела: что установили
Международные расследования установили, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Он принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде роси, базирующейся под Курском. Перед этим его привезли в оккупированную часть Донбасса, а после сбития самолета вернули обратно в россию.
Прокуроры просили назначить пожизненное заключение для четырех обвиняемых:
- бывший командующий пророссийскими боевиками, русский и фсб-шник игорь гиркин (псевдо стрелков),
- трое его бывших подчиненных – два гражданина россии и один украинец. Речь идет о Сергее Дубинском, Леониде Харченко и Олеге Пулатове.
Обвинение считает, что их участие в сбитии боинга – доказано. Те, конечно, свою вину отвергают.
Авиакатастрофа рейса MH17: коротко
- Малазийский самолет "Боинг-777" выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
- россияне сбили его над Донбассом 17 июля 2014 года.
- Погибли все люди на борту – 298 человек. – все, кто был на борту. Большинство из них – граждане Нидерландов.
Детальнее – годовщина трагедии рейса MH17 на Донетчине: видео