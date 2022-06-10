Как объяснили в Объединенной международной группе по уголовному расследованию относительно MH17, оглашение приговора ожидается в ноябре или декабре 2022 года.

Важно Фото, видео, разговоры: прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы дела MH17

На заседаниях 9 и 10 июня в суде выступала защита одного из четырех обвиняемых – россиянина Олега Пулатова, пытаясь представить аргументы стороны обвинения.

Пулатов в финальном слове продолжал отрицать свою вину и настаивал, что и после 7 лет расследования "до сих пор до конца не понятно, что произошло".

Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги длится с марта 2020 года. Параллельно с этими слушаниями, Австралия и Нидерланды начали дело в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Обратите внимание! Следует вспомнить, что после начала полномасштабного нападения России на Украину президент Украины обращался в Нидерланды и вспоминал, что они на себе почувствовали российскую агрессию, в частности, когда россияне сбили над небом Донбасса малазийский Boeing, летевший из Амстердама.

Авиакатастрофа самолета МН17: главное

Самолет Boeing-777 был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Ракету запустили пророссийские боевики. На борту находились 298 пассажиров – все погибли.

Прокуратура Нидерландов 3 февраля 2020 года выдвинула обвинения по делу 4 лицам – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Леониду Харченко и Олегу Пулатову.

В настоящее время продолжаются судебные заседания. Международный суд сможет вынести приговор по делу об уничтожении малазийского самолета МН17 в 2022 году.

Советник главы МВД Антон Геращенко сказал, что в июле этого года пройдет уже 8 лет с того дня, когда российские оккупанты на Донбассе уничтожили самолет МН-17. Однако суд до сих пор не вынес приговор по этому делу. Он подчеркнул, что уже очевидно, кто приказал выстрелить из "Бука" в самолет. Поэтому отсутствие приговора по делу удивляет.