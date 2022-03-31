В 2014 году мир еще не понимал полностью, для чего российские оккупанты зашли на нашу землю.

Кстати Украина – это только начало: Зеленский выступил перед парламентом Нидерландов

Гаага знает, как действовать

Нидерланды же почувствовали это после сбития россиянами малазийского Боинга, который летел из Амстердама. Зеленский добавил, что эта война несправедлива. Ее ни в коем случае нельзя простить России.

В вашем городе Гаага – в столице международного правосудия – точно знают, как это делать. Я уверен – сделают!

– убежден президент.

Он подчеркнул, что наказать агрессора нужно, чтобы утвердить международное право, верховенство права и справедливость.