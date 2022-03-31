У 2014 році світ ще не розумів вповні, для чого російські окупанти зайшли на нашу землю.

До речі Україна – це тільки початок: Зеленський виступив перед парламентом Нідерландів

Гаага знає, як діяти

Нідерланди ж відчули це після збиття росіянами малазійського Боїнгу, який летів з Амстердаму. Зеленський додав, що ця війна несправедлива. Її в жодному разі не можна пробачати Росії.

У вашому місті Гаага – в столиці міжнародного правосуддя – точно знають, як це робити. Я впевнений – зроблять!

– переконаний президент.

Він наголосив, що покарати агресора треба, аби утвердити міжнародне право, верховенство права та справедливість.

Важливо – У світу немає іншого шляху, ніж примусити Росію до тиші, – Зеленський: