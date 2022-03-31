Політик вкотре пояснив міжнародній спільноті, чому зараз так важливо разом протистояти російській агресії. Важливо, аби в інших країнах Європи не повторилось те, що Україна переживає зараз.

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Якщо не зупинити Росію, Україна – це лиш початок

Зеленський нагадав, що Друга світова війна теж починалась із руйнації окремих держав, а потім це призвело до трагедії Роттердаму, страшних бомбардувань Лондона і до бійні, яка охопила всю Європу.

Якщо війна повернулась з не меншою жорстокістю, ніж 80 років тому, то ні в кого немає підстав вважати, що якісь кордони можуть стримати агресію.

Тим більше, що багато хто в Росії хоче нести цю агресію далі в Європу. Тінь руїн Роттердаму нависає над багатьма європейськими містами. Україна – це тільки початок, якщо не зупинити Росію негайно,

– попередив президент.

Страшно, бо світ звикає до війни

36 днів наш народ стоїть один на один з армією, яку називали однією з найсильніших у світі. Росіяни готувались до війни десятки років. Зеленський зауважив, що зараз ці ресурси агресора працюють на повну.

Страшно, але люди у світі починають звикати до цього: до новин про бомбардування, ракетних ударів, оновлення переліку вбитих. Президент констатував, що щоденні обстріли вже не викликають емоцій.

Для багатьох війна стає рутиною. На жаль, але це правда. Та не для тих, чиє життя під загрозою кожну хвилину. Наприклад, жителів Маріуполя. Місто понад 3 тижні – у повній блокаді,

– сказав політик.

Треба діяти сильніше

Так, поки світ звикає, українці виживають під обстрілами, російські військові ґвалтують українських жінок. Зеленський наголосив, що треба діяти ще сильніше й потужніше, ніж під час першого місяця війни.

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