Як пояснили в Об'єднаній міжнародній групі з кримінального розслідування щодо MH17, оголошення вироку очікується у листопаді або грудні 2022 року.
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На засіданнях 9 та 10 червня у суді виступав захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова, намагаючись опонувати аргументам сторони звинувачення.
Пулатов у фінальному слові продовжував заперечувати свою провину і наполягав, що й після 7 років розслідування "досі до кінця не зрозуміло, що відбулося".
Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року. Паралельно з цими слуханнями, Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).
Авіакатастрофа літака МН17: головне
- Літак Boeing-777 збили у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Ракету запустили проросійські бойовики. На борту перебувало 298 пасажирів – усі загинули.
- Прокуратура Нідерландів 3 лютого 2020 року висунула звинувачення у справі 4 особам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.
- Нині тривають судові засідання. Міжнародний суд зможе винести вирок у справі про збиття малазійського літака МН17 у 2022 році.
Радник глави МВС Антон Геращенко сказав, що У липні цього року мине уже 8 років з того дня, коли російські окупанти на Донбасі знищили літак МН-17. Однак суд і досі не виніс вирок у цій справі. Він наголосив, що вже очевидно, хто дав наказ вистрілити з "Бука" в літак. Тому відсутність вироку в справі дивує.
В когось ще є сумніви, хто дав команду використовувати "Бук – М1" для прикриття російських окупаційних військ на Донбасі? Список відомий – Путін, Шойгу та начальник штабу Герасимов. Тільки вони могли дати команду стартувати "Бук" на території України. Скільки ще років потрібно голландським суддям, щоб винести вердикт,
– наголосив Геращенко.
Радник міністра звернувся до українських юристів та дипломатів з проханням добиватися прискорення судового процесу та винесення вироку у цій справі.
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