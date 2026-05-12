Дело "Династии": священник благословил строительство коттеджей, а его жена получила квартиру
- Священник освятил строительство коттеджного городка "Династия", а его жена получила квартиру, которая могла быть взяткой экс-министру Алексею Чернышеву.
- В расследовании фигурирует информация о двойном финансировании строительства, через которое могли легализовать более 460 миллионов гривен до 2025 года.
Перед стартом строительства элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области летом 2021 года территорию застройки освятили с участием священнослужителя. Впоследствии жена этого священника стала владелицей квартиры, которую могли передать в качестве взятки экс-министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву.
Чернышов является фигурантом дела "Мидас" под псевдонимом "Че Гевара". Об этом говорится в новых фрагментах аудиозаписей, которые опубликовали НАБУ и САП.
Как Чернышов получил "благословенную взятку"?
По информации следствия, перед началом строительных работ на территории кооператива закопали символическую капсулу и провели церемонию освящения.
"Для освящения пригласили священнослужителя, жена которого в 2022 году станет формальным владельцем одной из квартир, которые предоставили как неправомерную выгоду "Че Геваре" (Чернышеву – 24 Канала), – говорится в расследовании.
Имени священника, а также его конфессиональной принадлежности следователи не разглашают.
В деле также фигурируют данные о двойном финансировании строительства – через официальную "белую" и так называемую "теневую" кассы. По версии правоохранителей, в течение 2021 – 2025 годов через возведение имений в "Династии" участники схемы могли легализовать более 460 миллионов гривен.
Какие детали дела?
11 мая НАБУ и САП проводили следственные действия связанные с Андреем Ермаком. Ему сообщили о подозрении участия в преступной организации. Она могла легализовать 460 миллионов гривен на строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине, что под Киевом.
ВАКС рассмотрит меру пресечения для Андрея Ермака 12 мая, прокуроры будут просить содержание под стражей или залог 180 миллионов гривен.
Подозрение объявили еще шестерым фигурантам. Источник "РБК-Украина" утверждали, что речь идет, в частности, о Тимуре Миндиче и бывшем вице-премьер-министре Украины Алексее Чернышеве.