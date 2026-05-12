Дело "Династии": священник благословил строительство коттеджей, а его жена получила квартиру

Перед стартом строительства элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области летом 2021 года территорию застройки освятили с участием священнослужителя. Впоследствии жена этого священника стала владелицей квартиры, которую могли передать в качестве взятки экс-министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву.

Чернышов является фигурантом дела "Мидас" под псевдонимом "Че Гевара". Об этом говорится в новых фрагментах аудиозаписей, которые опубликовали НАБУ и САП.

Как Чернышов получил "благословенную взятку"?

По информации следствия, перед началом строительных работ на территории кооператива закопали символическую капсулу и провели церемонию освящения.

"Для освящения пригласили священнослужителя, жена которого в 2022 году станет формальным владельцем одной из квартир, которые предоставили как неправомерную выгоду "Че Геваре" (Чернышеву – 24 Канала), – говорится в расследовании.

Имени священника, а также его конфессиональной принадлежности следователи не разглашают.

В деле также фигурируют данные о двойном финансировании строительства – через официальную "белую" и так называемую "теневую" кассы. По версии правоохранителей, в течение 2021 – 2025 годов через возведение имений в "Династии" участники схемы могли легализовать более 460 миллионов гривен.

Какие детали дела?