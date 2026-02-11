НАБУ обвинило один из правоохранительных органов в "прослушке" детектива дела "Миндас"
- НАБУ обвинило правоохранительные органы в попытке установить прослушивающее устройство у руководительницы подразделения, расследующего дело "Мидас".
- Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что уже известны фамилии и структуры, которые причастны к этому, и начато досудебное расследование.
У руководительницы подразделения НАБУ, которое расследует коррупцию в оборонной сфере, пытались установить прослушивающий прибор. В ведомстве утверждают, что "прослушку" хотели установить сотрудники одного из правоохранительных органов.
Отмечается, что НАБУ знает фамилии и структуры, которые причастны к этому случаю. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
Читайте также Коррупционный скандал Миндича: одному из фигурантов заблокировали залог
Что известно об установленной "прослушке"?
НАБУ считает, что прослушивающее устройство хотели установили работники правоохранительных органов. В связи с этим уже начали досудебное расследование.
Также во время брифинга об этом говорил директор НАБУ Семен Кривонос. Он отметил, что это "отвратительный способ получения доказательств непонятно чего в нарушение тайны частной жизни".
Какие последние новости по делу "Мидас"?
- Дело, известное как "Операция Мидас", расследуют НАБУ и САП из-за масштабных злоупотреблений в Энергоатоме. По данным следствия, контрагенты компании вынуждены были платить откаты 10–15% стоимости контрактов, чтобы избежать задержек или исключения из перечня поставщиков, что могло привести к присвоению около 100 миллионов долларов.
- Главным фигурантом дела называют бизнесмена Тимура Миндича, который якобы поддерживал связи с чиновниками и влиял на решения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и других должностных лиц для продвижения своих интересов. После объявления подозрения Миндич выехал за границу. Где его нашел журналист Михаил Ткач.
- Сейчас НАБУ и САП обратились в Интерпол с просьбой разыскать Тимура Миндича и Александра Цукермана. В то же время на сайте Интерпола информации о выдаче "красного уведомления" не появилось.