Отмечается, что НАБУ знает фамилии и структуры, которые причастны к этому случаю. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Что известно об установленной "прослушке"?

НАБУ считает, что прослушивающее устройство хотели установили работники правоохранительных органов. В связи с этим уже начали досудебное расследование.

Также во время брифинга об этом говорил директор НАБУ Семен Кривонос. Он отметил, что это "отвратительный способ получения доказательств непонятно чего в нарушение тайны частной жизни".

Какие последние новости по делу "Мидас"?