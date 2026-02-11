НАБУ звинуватило один із правоохоронних органів у "прослушці" детектива справи "Міндас"

У керівниці підрозділу НАБУ, який розслідує корупцію в оборонній сфері, намагались встановити прослуховувальний прилад. У відомстві стверджують, що "прослушку" хотіли встановити співробітники одного з правоохоронних органів.

Зазначається, що НАБУ знає прізвища й структури, які причетні до цього випадку. Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

Що відомо про встановлену "прослушку"?

НАБУ вважає, що прослуховувальний пристрій хотіли встановили працівники правоохоронних органів. У зв'язку з цим вже почали досудове розслідування.

Також під час брифінгу про це говорив директор НАБУ Семен Кривонос. Він зазначив, що це "огидний спосіб здобуття доказів незрозуміло чого у порушення таємниці приватного життя".

Які останні новини по справі "Мідас"?