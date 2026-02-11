НАБУ звинуватило один із правоохоронних органів у "прослушці" детектива справи "Міндас"
- НАБУ звинуватило правоохоронні органи у спробі встановити прослуховувальний пристрій у керівниці підрозділу, що розслідує справу "Мідас".
- Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що вже відомі прізвища та структури, які причетні до цього, і розпочато досудове розслідування.
У керівниці підрозділу НАБУ, який розслідує корупцію в оборонній сфері, намагались встановити прослуховувальний прилад. У відомстві стверджують, що "прослушку" хотіли встановити співробітники одного з правоохоронних органів.
Зазначається, що НАБУ знає прізвища й структури, які причетні до цього випадку. Про це йдеться в офіційній заяві відомства.
Що відомо про встановлену "прослушку"?
НАБУ вважає, що прослуховувальний пристрій хотіли встановили працівники правоохоронних органів. У зв'язку з цим вже почали досудове розслідування.
Також під час брифінгу про це говорив директор НАБУ Семен Кривонос. Він зазначив, що це "огидний спосіб здобуття доказів незрозуміло чого у порушення таємниці приватного життя".
Які останні новини по справі "Мідас"?
- Справу, відому як "Операція Мідас", розслідують НАБУ та САП через масштабні зловживання в Енергоатомі. За даними слідства, контрагенти компанії змушені були платити відкати 10–15 % вартості контрактів, щоб уникнути затримок або виключення з переліку постачальників, що могло призвести до привласнення близько 100 мільйонів доларів.
- Головним фігурантом справи називають бізнесмена Тимура Міндіча, який нібито підтримував зв’язки з урядовцями та впливав на рішення колишнього міністра енергетики Германa Галущенка і інших посадовців задля просування своїх інтересів. Після оголошення підозри Міндіч виїхав за кордон. Де його знайшов журналіст Михайло Ткач.
- Зараз НАБУ та САП звернулися до Інтерполу з проханням розшукати Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Водночас на сайті Інтерполу інформації про видачу "червоного повідомлення" не з’явилося.