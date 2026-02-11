Укр Рус
11 лютого, 12:46
НАБУ звинуватило один із правоохоронних органів у "прослушці" детектива справи "Міндас"

Катерина Попик
Основні тези
  • НАБУ звинуватило правоохоронні органи у спробі встановити прослуховувальний пристрій у керівниці підрозділу, що розслідує справу "Мідас".
  • Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що вже відомі прізвища та структури, які причетні до цього, і розпочато досудове розслідування.

У керівниці підрозділу НАБУ, який розслідує корупцію в оборонній сфері, намагались встановити прослуховувальний прилад. У відомстві стверджують, що "прослушку" хотіли встановити співробітники одного з правоохоронних органів.

Зазначається, що НАБУ знає прізвища й структури, які причетні до цього випадку. Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

Що відомо про встановлену "прослушку"?

НАБУ вважає, що прослуховувальний пристрій хотіли встановили працівники правоохоронних органів. У зв'язку з цим вже почали досудове розслідування.

Також під час брифінгу про це говорив директор НАБУ Семен Кривонос. Він зазначив, що це "огидний спосіб здобуття доказів незрозуміло чого у порушення таємниці приватного життя". 

Які останні новини по справі "Мідас"?

  • Справу, відому як "Операція Мідас", розслідують НАБУ та САП через масштабні зловживання в Енергоатомі. За даними слідства, контрагенти компанії змушені були платити відкати 10–15 % вартості контрактів, щоб уникнути затримок або виключення з переліку постачальників, що могло призвести до привласнення близько 100 мільйонів доларів.
  • Головним фігурантом справи називають бізнесмена Тимура Міндіча, який нібито підтримував зв’язки з урядовцями та впливав на рішення колишнього міністра енергетики Германa Галущенка і інших посадовців задля просування своїх інтересів. Після оголошення підозри Міндіч виїхав за кордон. Де його знайшов журналіст Михайло Ткач.
  • Зараз НАБУ та САП звернулися до Інтерполу з проханням розшукати Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Водночас на сайті Інтерполу інформації про видачу "червоного повідомлення" не з’явилося.