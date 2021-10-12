Следствие уже установило личность третьего человека, однако пока его имя не сообщается. Об этом рассказал спикер МВД Артем Шевченко в эфире одного из украинских телеканалов.
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Трое ехали в автомобиле
По данным следствия, после ужина в ресторане, Поляков, Джамбулатов и третье лицо пересели в автомобиль. Уже после нардеп оказался в такси.
Установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ту ночь находился, контактировал, ужинал, садился в одну машину, пересаживался в другую. Есть еще третье лицо, которое тоже находилось с ними в компании,
– заявил Шевченко.
Кроме того, спикер МВД подтвердил, что таксист, в автомобиле которого нашли тело Полякова, поменял свои показания. Как выяснили следователи, мужчина некоторое время преследовал автомобиль с нардепом и еще двумя людьми. По словам Шевченко, нардеп был "не случайным пассажиром" в такси.
Пока что никто из тех, с кем нардеп провел свой последний вечер, не получил подозрение, но версия о естественной смерти уже не приоритетная для правоохранителей. Следствие сейчас воссоздает полную картину последнего вечера Полякова перед смертью.
Смерть Антона Полякова: главное
- В ночь на 8 октября нардепа Антона Полякова нашли мертвым в такси. Медики пытались реанимировать политика, однако не вышло.
- По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Полиция выдвинула несколько версий относительно смерти политика: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление неизвестным веществом самостоятельно или кем-то. Первые выводы в МВД обещают предоставить примерно через неделю.
- Адвокат таксиста заявил, что его подзащитный изменил свои показания и рассказал, что Полякова неизвестные пересадили в его автомобиль из другого автомобиля.