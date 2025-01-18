Вследствие этого решения государство теряет миллиарды гривен при содействии служителей Фемиды. Помогает олигархам в этом государственный ПриватБанк и Сергей Тигипко.

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На судей по делу о порте "Бориваж" подали жалобу

Отмечается, что во время заседания ПАГС 15 января коллегия судей, в частности Отрюх Б.В., Корсак В.А., Остапенко А.М. вынесли решение против государства в пользу олигархов. Они подтвердили законность решения судьи Головиной, которым она фактически заблокировала хозяйственную деятельность компании "Агротерминал Логистик" (владельца порта "Бориваж"), отменив решение Министерства юстиции, призванное обезопасить актив от влияния олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Сейчас один из апеллянтов подал на коллегию жалобу в Высший совет правосудия (ВСП) по делу 910/10935/24. А до этого в ходе рассмотрения дела заявлялось об отводах состава коллегии. Основанием для жалобы в ВСП стало вмешательство в автоматизированную систему распределения дел.

То есть Коломойский, Боголюбов и Тигипко назначили "лояльных" себе судей, которые "надежно" выручают олигархическую тройку уже не впервые. Некоторые из служителей Фемиды неоднократно замечены в связях с вышеназванными лицами.

Отмечается, что эти судьи принимали активное "участие" в блокировании передачи в государственную собственность акций "Проминвестбанк", где Тигипко лоббировал интересы Коломойского и Боголюбова, вопреки государственным интересам. То есть Тигипко помогал олигархам удержать актив в вопросе "Проминвестбанка" и порта "Бориваж". С последним государство хотят "кинуть" на актив стоимостью более 8 млрд грн.

Все это происходит несмотря на уголовные дела, огласку в прессе, резонанс в обществе. Фактически судьи Отрюх Б.В., Корсак В.А., Остапенко А.М. помогают Коломойскому, Боголюбову, Тигипко обокрасть государство на миллиарды гривен. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) на это не реагируют, но подана жалоба в Высший совет правосудия.