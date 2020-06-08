В оккупированном Россией Крыму дело, которое возбудили против лидера крымских татар Мустафы Джемилева, передали в суд. При этом ни самого Джемилева, ни его адвокатов об этом не проинформировали.

Следователи России нарушают закон

Такие действия "главного следственного управления Следственного комитета России в Республике Крым" является нарушением закона. Об этом сообщил защитник Джемилева Николай Полозов в Фейсбуке.

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Полозов отметил, что когда прокурор направляет дело в суд, он должен сообщить об этом обвиняемому, защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу и ответчикам.

В оккупированном Крыму все наоборот. Меня не известили, Мустафу-ага не сообщили, а прежде всего незаконно сообщили следственный орган, который об этом бодро отрапортовал. Господа прокуроры, прокол,

– написал адвокат.

Отметим, что 15 мая Полозов закончил знакомиться с материалами дела, которые ему предоставили российские следователи. Адвокат заявил, что подает ходатайство о приостановлении уголовного дела против Джемилева за грубых нарушений.

В чем обвиняют Мустафу Джемилева в оккупированном Крыму

В апреле 2020 следователи России выдвинули Джемилеву обвинения за попытку в мае 2014 попасть в аннексирован Крым через КПП "Армянск". Джемилева тогда не пропустили на полуостров.

Другие статьи относящиеся к делу сына Мустафы Джемилева. В мае 2013 года Хайсер во дворе дома в Бахчисарае убил знакомого из отцовской винтовки.

После оккупации Крыма рассмотрение этого дела перенесли в Краснодар, обвинения выдвигают непосредственно Мустафе Джемилеву – за незаконное приобретение и небрежное хранение оружия, повлекшее смерть человека.

Отметим, что Хайсер Джемилев в ноябре 2016 вышел из тюрьмы, отбыв срок заключения.

Обратите внимание! Прокуратура АР Крым в 2020 году тоже открыла уголовное производство из-за преследования Джемилева российскими оккупантами.