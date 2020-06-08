В аокупованому Росією Криму справу, яку порушили проти лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, передали до суду. При цьому ані самого Джемілєва, ані його адвокатів про це не проінформували.

Слідчі Росії порушують закон

Такі дії "головного слідчого управління Слідчого комітету Росії у Республіці Крим" є порушенням закону. Про це повідомив захисник Джемілєва Микола Полозов у фейсбуці.

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Полозов зазначив, що коли прокурор скеровує справу до суду, він повинен повідомити про це обвинуваченому, захисникові, потерпілому, цивільним позивачам та відповідачам.

В окупованому Криму все навпаки. Мене не сповістили, Мустафу-ага не сповістили, а насамперед незаконно сповістили слідчий орган, який про це бадьоро відрапортував. Пани прокурори, прокол,

– написав адвокат.

Зазначимо, що 15 травня Полозов закінчив ознайомлюватись з матеріалами справи, які йому надали російські слідчі. Адвокат заявив, що подає клопотання про призупинення кримінальної справи проти Джемілєва через грубі порушення.

У чому звинувачують Мустафу Джемілєва в окупованому Криму

У квітні 2020 року слідчі Росії висунули Джемілєву звинувачення за намагання у травні 2014 року потрапити в анексований Крим через КПП "Армянськ". Джемілєва тоді не пропустили на півострів.

Інші статті стосуються справи сина Мустафи Джемілєва. У травні 2013 року Хайсер у дворі будинку у Бахчисараї убив знайомого з батькової рушниці.

Після окупації Криму розгляд цієї справи перенесли у Краснодар, звинувачення висувають безпосередньо Мустафі Джемілєву – за незаконне придбання та недбале зберігання зброї, що спричинило смерть людини.

Зазначимо, що Хайсер Джемілєв у листопаді 2016 року вийшов з в'язниці, відбувши термін ув’язнення.

Зверніть увагу! Прокуратура АР Крим у 2020 році теж відкрила кримінальне провадження через переслідування Джемілєва російськими окупантами.