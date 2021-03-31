Дело против Рожковой о возможном хищении передали в НАБУ – СМИ
Офис генпрокурора 25 марта передал в Национальное антикоррупционное бюро дело о возможном хищении во время национализации "Приватбанка". Речь идет об убытках суммой 900 миллионов гривен.
Источник:"Экономическая правда"
Дело открыли против первого заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и нескольких других сотрудников НБУ. По информации издания, в марте 2021 года между Рожковой и руководством НБУ могло произойти обострение конфликта.
К теме Рожкова уверяет, что ей ничего не известно об обвинениях в госизмене
Поводом для обострения ситуации якобы стало интервью изданию "Новое время", в котором Екатерина Рожкова взялась комментировать банковский надзор, который больше не был в ее компетенции, а также:
- ситуацию в правлении НБУ;
- отношения с Международным валютным фондом.
Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что передача материалов дела о возможном хищении в НАБУ означает "потерю дела".
Что известно о "внутренних распрях" в Нацбанке
- По словам Екатерины Рожковой, текст ее соответствующего интервью якобы не согласовал департамент коммуникации НБУ и запретил его публиковать – из-за чего первый заместитель председателя банковского регулятора заявила о "цензуре" в Нацбанке.
- Однако впоследствии слова Рожковой опровергли в департаменте коммуникаций, обвинив ее в клевете.
- Позже в конфликт вмешался Офис Президента, который призвал руководство НБУ "отбросить личные амбиции и работать ради общей цели".
- Заявлению ОП предшествовала публикация в Kyiv Post об открытии против Рожковой и нескольких других сотрудников Нацбанка уголовного дела, в рамках которой им могли грозить обвинения в государственной измене.
- Впоследствии в Офисе генпрокурора уточнили, что расследование касалось не государственной измены, а возможного хищения денег во время национализации "Приватбанка".
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