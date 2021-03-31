Офис генпрокурора 25 марта передал в Национальное антикоррупционное бюро дело о возможном хищении во время национализации "Приватбанка". Речь идет об убытках суммой 900 миллионов гривен.

Дело открыли против первого заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и нескольких других сотрудников НБУ. По информации издания, в марте 2021 года между Рожковой и руководством НБУ могло произойти обострение конфликта.

К теме Рожкова уверяет, что ей ничего не известно об обвинениях в госизмене

Поводом для обострения ситуации якобы стало интервью изданию "Новое время", в котором Екатерина Рожкова взялась комментировать банковский надзор, который больше не был в ее компетенции, а также:

ситуацию в правлении НБУ;

отношения с Международным валютным фондом.

Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что передача материалов дела о возможном хищении в НАБУ означает "потерю дела".

Что известно о "внутренних распрях" в Нацбанке