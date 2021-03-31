Офіс генпрокурора 25 березня передав до Національного антикорупційного бюро справу щодо можливого розкрадання під час націоналізації "Приватбанку". Мовиться про збитки на суму понад 900 мільйонів гривень.

Справу відкрили проти першої заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової та декількох інших співробітників НБУ. За інформацією "Економічної правди", в березні 2021 року між Рожковою та керівництвом НБУ могло статися загострення конфлікту.

До теми Рожкова запевняє, що їй нічого не відомо про звинувачення у держзраді

Приводом нібито стало інтерв'ю виданню "Новое время", в якому Катерина Рожкова взялася коментувати банківський нагляд, який більше не був у її компетенції, а також:

ситуацію в правлінні НБУ;

відносини з Міжнародним валютним фондом.

Джерела видання у правоохоронних органах повідомили, що передача матеріалів справи про можливе розкрадання до НАБУ означає "втрату справи".

Що відомо про "внутрішні чвари" в Нацбанку