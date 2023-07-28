Ранее судья Донецкого окружного админсуда написала заявление журналисту в прокуратуру. Следователи же Нацполиции в Славянске Донецкой области вызвали на допрос журналиста по уголовному делу.
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Следователи Национальной полиции в Славянске Донецкой области после огласки 27 июля закрыли уголовное производство о возможном вмешательстве в деятельность судьи Донецкого окружного административного суда Людмилы Арестовой – "в связи с отсутствием состава уголовного преступления,
– говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
Новость об открытии производства по журналисту "Схем", а впоследствии – и о вызове на допрос – опубликовал ряд СМИ и профильных изданий.
- В своем расследовании "Схемы" рассказали, что судья Донецкого окружного административного суда Людмила Арестова, согласно выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", является гражданкой России.
- Выдержка указывает, что российский паспорт Арестова получила на основании так называемого "договора о принятии Крыма в состав России" в 2014 году, согласно которому граждане Украины и лица без гражданства, на тот момент постоянно проживавшие на полуострове, признавались гражданами России.