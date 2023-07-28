Раніше суддя Донецького окружного адмінсуду написала заяву на журналіста в прокуратуру. А слідчі Нацполіції у Слов’янську Донецької області викликали на допит журналіста у кримінальній справі.
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Слідчі Національної поліції у Слов’янську Донецької області після розголосу 27 липня закрили кримінальне провадження про можливе втручання в діяльність судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової – "у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення,
– ідеться в повідомленні.
Що цьому передувало
Новину про відкриття провадження щодо журналіста "Схем", а згодом – і про виклик на допит – опублікувала низка ЗМІ і профільних видань.
- У своєму розслідуванні "Схеми" розповіли, що суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова, відповідно до витягу з автоматизованої системи "Роспаспорт", є громадянкою Росії.
- Витяг вказує, що російський паспорт Арестова отримала на підставі так званого "договору про прийняття Криму до складу Росії" у 2014 році, згідно з яким громадяни України й особи без громадянства, які на той момент постійно проживали на півострові, визнавалися громадянами Росії.